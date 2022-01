Valus löök? USA avaldas, millist hinda tuleb Venemaal Ukrainasse tungimise korral maksta

Taolistest plaanidest teatatakse ette harva. Ent kuna läbirääkimised on ees ootamas – ja kaalul on Euroopa külma sõja järgsete piiride saatus ja NATO sõjaline kohalolek kontinendil –, väidavad president Bideni nõunikud, et nad üritavad anda Putinile täpselt märku, millega ta kodu- ja välismaal silmitsi seisaks. Ametnike sõnul tehakse seda lootuses tema lähinädalate otsuseid mõjutada.

Vladimir Putin nõuab ka NATO laienemise lõpetamist, sealhulgas tõotust, et Ukraina ei saa kunagi alliansiga ühineda. Kuigi Bideni administratsioon on öelnud, et on valmis arutama kõiki Venemaa julgeolekuprobleeme – ja see nimekiri on pikk –, tähendavad need nõudmised pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist üles ehitatud Euroopa julgeolekuarhitektuuri lammutamist.