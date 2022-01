Moskva: USA jutt on lapse lalin. Vene vägede kohaolek Kasahstanis on täiesti seaduslik

Vene välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova ütles laupäeva saates “Solovjev Live”, et Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) missioon saadeti Kasahstani täiesti seaduslikel alustel alles pärast seda, kui oli märke välisest ohust riigi julgeolekule.

“Tegemist oli absoluutselt seadusliku reaktsiooniga Kasahstani seaduslikult valitud presidendi täpselt sama seaduslikule pöördumisele,” ütles diplomaat.

Zahharova selgitas, et CSTO missioon saadeti Kasahstani alles pärast seda, kui "sisepoliitilised meetodid olid ammendunud" ja “faktid rääkisid sealhulgas välisohust”. “Tees, et toimub mingisugune ebaseaduslik tegevus, ei päde. Meie lääne partnerid pomisevad, esitlevad end ebaprofessionaalses, hukatuslikus valguses, räägivad üksteisele vastu. Mul on tunne, et ka nemad on absoluutsest jõuetusest solvatud,” ütles ta.

“[USA välisminister] Anthony Blinken esines seega alatu solvanguga, mis näitab absoluutset argumentide puudumist ja täielikku läbikukkumist selles küsimuses poliitilise seisukoha kujundamisel,” lisas Zahharova.

USA välisminister Anthony Blinken ütles nimelt sel nädalal pressikonverentsil Vene vägede kohalolekust Kasahstanis rääkides, et üks õppetunde lähiajaloost on see, et "kui venelased on teil kodus, võib olla väga keeruline sundida neid lahkuma".

Zahharova sõnul on USA jutt aga võrreldav "lapse lalinaga".

"See on meeleheide ja argumentide puudumine või meeleheide argumentide puudumisest. Vaadake, olukord, mis praegu Ameerika esindajatele küsimusi tekitab - Valge Maja, välisministeerium leiavad end avalikkuse ees lihtsalt ummikust, nemad ei tea, mida öelda, ja siis me kuulemegi sellist lapse lalinat," ütles Venemaa esindaja.

"Kui Ameerika kodanikud tulevad relvajõudude näol teie koju "kutsumata külalistena", näitab mitte üksnes lähiajalugu, vaid kogu USA kolmesaja-aastase omariikluse ajalugu, et vägivald, surmad ja röövimised on vältimatud. Iraak, Liibüa, Süüria, <...> me ei hakka üldse rääkimagi Ladina-Ameerikast,“ märkis Zahharova.