USA eksperdid: tõhustusdooside lõputu tegemine ei ole pikas plaanis efektiivne

Omikrontüve kiire leviku tingimustes alustas Iisrael neljandate dooside tegemist, samal ajal kui suurem osa riike on jätkanud tõhustusdooside süstimist. USA tervishoiuekspertide seas on aga kahtlusi, kas “igavesti kestev tõhustamine” on üldse pikas plaanis efektiivne strateegia võitluses koroonaviirusega, vahendab Times of Israel.

Ajalehega rääkinud teadlased ütlesid, et tõhustusdooside tegemine perioodiliselt kogu populatsioonile ei näi olevat jätkusuutlik ega tundu teaduslikult mõistlik.

“Täiesti kindlasti ei tundu see olevat jätkusuutlik pikaajaline strateegia,” ütles ajalehele Arizona ülikooli immunoloog Deepta Bhattacharya.

Tõhususe kõrval viitasid nad võimalikule inimeste väsimusele vaktsineerimise osas, märkides, et kuigi umbes 73 protsenti USA täiskasvanutest on saanud kaks vaktsiinisüsti, siis ainult kolmandik on siiani saanud tõhustusdoosi. Iisraelis, mis alustas esimest korda revaktsineerimist suvel, on peaaegu 6 miljonit inimest saanud vähemalt kaks annust, samas kui palju vähem – üle 4,3 miljoni – on saanud kolmanda doosi.

"Kuigi ei ole ennekuulmatu süstida vaktsiine perioodiliselt, leian ma, et on paremaid viise kui korduvvaktsineerimine iga kuue kuu tagant," ütles Yale'i ülikooli immunoloog Akiko Iwasaki, märkides, et on ka teistsuguseid lahendusi, vältimaks “igavesti kestvat tõhustamist”.

Teadlaste raportis mainitud võimalike alternatiivide hulgas oli kõikide koroonaviiruste vastane "universaalvaktsiin", mis suudab rünnata viiruse mittearenevaid osi. Ühtlasi pakuti välja seniste süstide kombineerimine nasaalsete või suukaudsete vaktsiinidega, mis aitavad paremini ennetada nakatumist, blokeerides viiruse kehasse sisenemise, aga ka pikemaid ooteperioode annuste manustamise vahel.

Kuigi eksperdid toetavad kolmandate dooside tegemist, ütlesid nad, et suurenenud antikehade tase ei garanteeri, et inimene ei nakatu omikrontüvega, ja et tõhustusdooside mõju võib mõne aja möödudes kaduda.