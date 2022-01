Küprosel avastati koroonaviiruse uus hübriidtüvi deltakron

Teadlased andsid sellele nimeks "deltakron", ütles laupäeval labori juht Leondios Kostrikis, kes varem tüüris Küprose valitsusele pandeemia osas ekspertnõu andvat teadusnõukoda, vahendab TASS.

Tema sõnul on uue tüve geneetiline järjestus sarnane deltatüvega, samas kui hulk selle mutatsioone vastab omikrontüve omadele. "Me leidsime märkimisväärse hulga mutatsioone, mida varem tuvastati üksnes omikrontüvega nakatumise korral," ütles viroloog.

Kostrikise sõnul on omikrontüvel 30 mutatsiooni ja "neist 10 tuvastati Küprosel võetud proovides".

Laborijuhataja lisas, et nn deltakroni tüve leiti 25 saarelt võetud proovist, millest 11 olid koroonasümptomitega haiglaravil viibijatelt ja ülejäänud 14 kergemini nakatunutelt. "Mutatsioonimäär oli kõrgem haiglas viibinute seas, mis võib tähendada, et deltakroni ja haiglaravile sattumise vahel on seos," ütles viroloog.

Kostrikis ei välistanud, et seda hübriidtüve ei ole teiste riikide laborid veel tuvastanud ja seetõttu võib Küprose teadlaste avastus pakkuda globaalset huvi. Ta ütles ka, et uuringu tulemused saadeti rahvusvahelisse andmebaasi GISAID, mis teeb need kättesaadavaks teadusringkondadele üle maailma.

Viroloog lisas, et on raske ennustada, kas deltakron on võimeline delta- ja omikrontüved lähiajal välja tõrjuma.

Küprose Vabariigi tervishoiuminister Michalis Hadjipandelas tänas laupäeval Küprose ülikooli biotehnoloogia ja molekulaarviroloogia labori töötajaid tehtud avastuse eest.

"Dr Kostrikise meeskonna teedrajavad uuringud ja avastused teevad meid oma teadlaste üle uhkeks, kuna see uuring paneb Küprose tervisega seotud küsimustes rahvusvahelisele kaardile," ütles Hadjipandelas.

Minister märkis, et võimaliku uue koroonaviiruse tüve tekkimine ei tohiks olla siiski väga murettekitav, kuna see on Küprosel juba esinevate mutatsioonide hübriidvariant.