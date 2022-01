Tarneraskused mõjutavad Norrat: ajateenijad peavad tagastama oma alusrõivad

Seni on peetud heaks tavaks, et ajateenijatele teenistuse vältel eraldatud soojapesu, rinnahoidjad ja sokid jäävad neile, siis üleilmsed tarneraskused on sundinud Norrat traditsiooni üle vaatama.

Kaitseväe esindaja selgitas meediale, et otsus taaskasutada osa alusrõivastest aitab tagada rohkemate toodete olemasolu ning pakkumise otse laost. Hetkel on laovarud väga madalad.

"Pesu on puhastatud, kontrollitud ja korrastatud. See, mille me taas ringlusesse paneme, on heas korras," sõnas kaitseväe logistikaosakonna kõneisik Hans Meisingset.