Politsei palub abi Saaremaal kadunud 45-aastase Inga otsimisel

Lähedastel oli Ingaga viimane kontakt kolmapäeval, 5. jaanuaril ning suure tõenäosusega viibis ta siis Kuressaares. Politsei on läbi vaadanud erinevad viibimiskohad, kus Inga olla võiks, kuid pole teda seni leidnud.

Inga on umbes 170 cm pikk, tal on seljas sinine kapuutsiga talvejope, peas valge müts, jalas sinised teksad ja valged saapad. Samuti on tal punane õlakott.