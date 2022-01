Mustanahalise sörkija tapjad mõisteti USA-s eluks ajaks vangi

Kohus leidis, et et isa-poeg Travis ning Gregory McMicheal ja nende naaber William Bryant on süüdi Ahmaud Arbery tapmises 2020. aasta veebruaris.

McMichealitelt võeti ära enneaegse vabastamise võimalus, Bryantile jäeti see alles. Kuigi kohus leidis, et tegemist oli võika kuriteoga, mille kolm mees filmisid üles, siis kuna Bryant oli kohtus ainus, kes oma teguviisi kahetses, sai ta võimaluse ennetähtaegseks vabastamiseks.

Mehed väitsid kohtus, et kahtlustasid Arberyt valge naabruskonna majadesse sissemurdmises. Nad patrullisid piirkonnas, et "kahtlaseid" isikuid tuvastada. Nende väidetele pole tõendeid kohtus leitud.

25-aastane Arbery sörkis naabruskonnas, kui kolme mehe patrull pidas tema kõrval kinni. Juhtunust on video, milles on kuulda kiiresti eskaleeruvat konflikti, püssilaske. Prokurör on kirjeldanud tapmist rassistlikuna, viidates, et mehed otsisid just mustanahalist võimalikku kahtlusalust, kes piirkonnas majadesse sisse võis murda.