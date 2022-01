Prantslased plaanivad pöörduda kohtusse inglise keele kasutamise tõttu ID-kaartidel

Prantsuse akadeemia liikmed peavad valeks, et kaardil seisev andmeinfo esineb kahes keeles. "Kes otsustas, et prantsuse keel on inglise keelega võrdne sellel dokumendil? Selline suhtumine ohustab meie riigi põhimõtteid, põhiseaduseski on kirjas, et Prantsusmaa ametlik keel on prantsuse keel," sõnas Académie Française esindaja Le Figarole.

Inglisekeelsed "Given names", "Nationality", "Surname" jms on prantsuskeelsete tiitlite kõrval seejuures kirjas väiksemalt ning kaldkirjas.

Euroopa Liidu regulatsioon nõuab, et liikmesriikide isikuttõendavatel dokumentidel peab olema info märgitud kahes EL-i keeles. Mis keelte kasuks valida, on iga liikmesriigi enda otsustada. Nii on Eesti dokumentidel inglise keel, sakslased tõlgivad oma dokumendid nii inglise kui ka prantsuse keelde. Seejuures EL-is välja astunud ÜK tõlgib samuti oma dokumendid prantsuse keelde.

Akadeemia liikmed on pöördunud riigi peaministri poole, et too takistaks kakskeelsete dokumentide avaldamist. Juhul kui ta seda ei tee, on nad otsustanud pöörduda kohtusse.

Prantslased asusid sel nädalal ka Euroopa Liidu eesistujaks. Tundes, et nende emakeele tähtsus on EL-is vähenemas, peeti eesistumise pressikonverents täielikult prantsuse keeles. Prantslased on alustanud ka Brüsselis keelekursuste pakkumist sealsetele euroametnikele, et endist maailma kõige tähtsamat diplomaatiakeelt omandada.