NYT: Vene väed on Ukraina piiranud kolmest küljest

Ukraina ja Lääne riikide julgeolekuasutuste hinnangul on Venemaa koondanud Ukraina piirile 100 000 sõjaväelast. USA luureinfo viitab, et venelastel on huvi suurendada kohalolekut kuni 175 000 sõjaväelaseni.

Kuigi Venemaa presidendi täpne arusaam sõjalise konflikti alustamiseks on teadmata, nähtub selgelt, et Venemaa on vabalt valitud hetkel võimeline Ukrainat sõjaliselt ründama.

Väed on koondatud nii Ida-Ukrainasse, aga ka Põhja-Ukrainasse, mille kaudu seisaks Kiiev korraga kahe tule käes. Ka Krimmi on koondatud hulk uusi sõjaväelasi.

Esmaspäeval kohtuvad USA ning Venemaa esindajad Genfis, et arutada olukorra rahustamist. Putin on avaldanud soovi võimalusele, et vetostada NATO idapiiri laiendamist. Eile ringlesid rahvusvahelises meedias nupud nagu oleks Biden jäänud nõusse ka Baltikumist liitlaste väljatõmbumisega. USA julgeolekunõukoda eitas seda kiirelt.

NYT info järgi on võtnud vägede koondamine Ukraina piirile aega, sest palju on kohale toodud raskevarustust Siberist, näiteks tanke. Sõjakuulutamine lähipäevadel pole aga reaalne, sest Venemaal puuduvad reservväelased ning logistilised toetusüksused piiril, näiteks välihaiglad.