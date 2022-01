Türkmenistani president plaanib 50 aastat lõõmanud "põrguvärava" kustutamist

Lenta vahendab, et president Berdõmuhhamedovi hinnangul mõjutab juba aastast 1971 lõõmanud gaasikraater kohalike tervist. Samas märkis ta ka, et põlemise kaudu kaob looduslik maavara, mida saaks eksportida.

Derweze gaasikraater tekkis Karakumi kõrbe 1971. aastal loodusliku gaasimaardla plahvatuse tulemusena. Maapind maardla kohal vajus plahvatuse tulemusena sisse ja tekkis kraater, mille teadlased viimaks süütasid peljates kahjulikke gaaside mõju loodusele. Nõukogude teadlased lootsid, et gaas põleb ära mõne päevaga, kuid pole tänaseni kustunud. See on olnud turismiatraktsioon kohalikele, aga ka vähestele välismaalastele, kes Türkmenistani pääsevad.