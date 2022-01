KAART | Hoiatus sõidukijuhtidele! Lumesadu ja soolaniiskus muudavad teed libedaks

Kõrvalteed on lumised ja libedad. Olge ettevaatlikud ja võtke aeglasemalt! Foto: Kenno Soo

Ilmaprognoos näitab, et liiklejatel tuleb olla ettevaatlik üle terve riigi. Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed soolaniisked või sõidujälgede vahel soolalumesegused, kõrvalmaanteed on lumised.