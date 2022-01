Meedia: USA on valmis arutama Venemaaga kohalolu vähendamist Baltikumis. USA julgeolekunõukoda: see ei vasta tõele

USA meediaväljaanne NBC News kirjutas reedel, et USA presidendi Joe Bideni meeskond on valmis Venemaaga arutama võimalust vähendada Ameerika sõdurite kohalolu Ida-Euroopas - seda juhul, kui Venemaa vastaks piirkonnas samasuguste sammudega.

Meediaväljaande sõnul rääkisid üks praegune Bideni administratsiooni ametnik ning mitu endist ametnikku, kes samuti plaanidega kursis on, et USA paneb kokku nimekirja punktidest, mida oldaks nõus esmaspäeval toimuvatel USA-Venemaa kõnelustel arutama. USA olevat NBC Newsi sõnul nõus kaaluma sõdurite arvu vähendamist Baltikumist ja Poola, kui Venemaa sama teeks. USA soostuks arutama ka tihedamat kahepoolset infovahetust vägede liikumise ja plaanide suhtes.

USA rahvusliku julgeolekukoja kõneisik Emily Horne´i sõnul ei vasta meediakanalis avaldatud informatsioon tõele. "Ei vasta tõele, justkui valmistuks [Bideni] administratsioon kõnelustes Venemaaga pakkuma välja USA vägede vähendamist Ida-Euroopas ning seda me ka NBC-le ütlesime," rääkis Horne. "Tegelikult oleme me Venemaale ühemõtteliselt öelnud - avalikult ja privaatselt suheldes - et kui Venemaa tungib sügavamale Ukrainasse, oleme me sunnitud tugevdama kohalolekut oma NATO liitlaste riikides idarindel, kelle ees meil on püha kohustus."