Bideni töötaja: USA on valmis arutama Venemaaga kohalolu vähendamist Baltikumis ja Poolas

Bideni meeskond valmistub parasjagu esmaspäeval algavateks kõnelusteks Venemaaga. Üks praegune Bideni administratsiooni ametnik ning mitu endist ametnikku, kes samuti plaanidega kursis on, kinnitasid NBC Newsile, et USA on valmis arutama Ida-Euroopas sõjalise kohaloleku vähendamist, kui Venemaa samamoodi käituks.