Mida teatakse Ukrainat ähvardavast olukorrast? Millal Venemaa Ukrainat ründab?

NATO liikmesriikide poolt hinnates on loomulikult olukord väga tõsine, seetõttu ka liikmesriigid täna kogunesid, et arutada seda väga tõsiseks kujunenud olukorda. Me väga loodame, et dialoog ja kokku lepitud formaadid järgmiseks nädalaks aitavad kaasa deeskaleerumisele Venemaa poolt. Praegu saab küll öelda, et kahjuks seda ei ole tänaseks toimunud. Seetõttu on järgmise nädala kohtumised väga olulised ja kaalukad, et saavutada see eesmärk, et toimuks deeskalatsioon.