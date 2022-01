Teadusnõukoja juht Toivo Maimets selgitas, et praegu kasutusel olevad vaktsiinid on tehtud hoopis teistsuguse viiruse ehk esialgse Wuhani tüve vastu. „Omikron on väga teistsugune,“ sõnas ta ja lisas, et isegi tema rakkudesse sisenemise mehhanism erineb esialgsest viirustüve variandist, pealegi ei tungi ta praeguste andmete kohaselt kopsudesse, nagu on teinud eelmised variandid. Sestap piirdubki omikroni põdemine enamasti nohuga, sest viirus jääb ülemistesse hingamisteedesse.

Maimets märkis, et peame isegi olema õnnelikud, et praegused vaktsiinid ikkagi aitavad omikroni vastu.