NATO peasekretär kinnitas Soome presidendile, et alliansi uks jääb lahti

Teate järgi informeeris Stoltenberg Niinistöt NATO seisukohtadest seoses praeguse olukorraga, vahendab Helsingin Sanomat.

„On tähtis, et Venemaa leevendaks Ukraina piiril pingeid. President Niinistö märkis, et dialoog on ainus tee edasi,” öeldakse teates.

Niinistö teatas, et hindab Soome NATO-partnerlust ja Stoltenberg kinnitas, et NATO jääb kindlaks avatud uste poliitika jätkumisele.

Eile vestles Niinistö samadest asjadest Rootsi peaministri Magdalena Anderssoniga.

Nii Niinistö kui ka Andersson väljendasid julgeolekualase olukorra üle muret. Niinistö ütles, et NATO avatud uste poliitika on tähtis ja selle jätkumist on kinnitatud.

Rootsi uudisteagentuur TT teatas, et täna peaks Stoltenbergiga vestlema ka Andersson. Teemaks öeldi sündmused Ukraina ja Venemaa piiril.

„Rahvusvahelist õigust tuleb austada ja järgida. Selle juurde kuulub see, et igal riigil on õigus panna julgeolekupoliitikas paika oma kurss,” ütles Andersson pärast vestlust Niinistöga.