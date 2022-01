Lukašenka: Venemaad tahetakse verre uputada

„Kasahstan on katse rünnata postsovetlikke riike Venemaa perimeetril. Neil on vaja Venemaa verre uputada. Kordan veel kord: kui langeb Venemaa, me isegi ei märka, kuhu me satume. Meist lihtsalt astutakse üle. Nagu ma ütlen, jahvatatakse veskikivide vahel ja sülitatakse välja. Seetõttu on meil iga hinna eest vaja säilitada oma tsivilisatsiooni keset, oma õigeusu keset ja mitte ainult. Neid maid, mis on praegu Vene Föderatsiooni koosseisus,” lausus Lukašenka, vahendab RIA Novosti.