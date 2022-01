Kasulapsi peksnud ja tuppa lukustanud Malle Kobin sai vanglast päev varem välja

Vanglate pressiesindaja Teele Sihtmäe selgitas, et kauem kui 30 päeva kinni peetavad saavadki vabaks karistuse kandmise viimasel tööpäeval. Selle määrab vangistusseaduse § 75 lõige 1: kinnipeetav vabastatakse viimasel karistuspäeval võimalikult vara, kuid mitte hiljem kui kell 12.00.

Enne vangi minekut taotles Malle Kobin mitu korda vangistuse edasi lükkamist, võites nii endale lisaaega vabaduses. Esimese, maakohtu otsuse järgi pidi Kobin vangi minema lausa neljaks ja pooleks aastaks, aga Kobin kaebas otsuse edasi ja ringkonnakohtus leiti, et Kobinale piisab ka kuuest kuust vangistusest.

Kolme päeva pärast 70-aastaseks saav Kobin mõisteti süüdi viie alaealise kasulapse käe ja jalaga löömises, mitmeks päevaks luku taha panemises ja ühe koha peal tundideks seisma sundimises. Pärnu maakohtu lahendi kohaselt pani Kobin need kuriteod toime aastatel 2016–2019. Prokuratuur suutis koguda 12 kuriteo tõendeid. Eesti Päevalehega vestelnud allikate sõnul oli aga kuritegusid oluliselt rohkem, ka enne aastat 2016. Need on aga seaduse silmis vananenud.