Depressioon töökohal – märka abi vajavat kolleegi!

Depressioon on midagi, mille kannul käib ebamugav vari – nõrkus, saamatus, väärtusetus. Me ei julge selle olemasolu endale tunnistada ega vastu võtta, veel vähem avalikustada. Kahjuks kipume oma silmad sulgema ka abivajajate ees, kartuses ebaõnnestuda ja abikätt ulatades vastutust kanda.

Kuna depressioon mõjutab tugevalt ka inimese tööelu ja -sooritust, siis on oluline pöörata suurendatud tähelepanu oma kaaskolleegidele. Me küll ei pruugi alati märgata, mis meie töökaaslaste hinges toimub, kuna valusad tunded peidetakse hoolikalt särava naeratuse taha. Kuidas siis teada, millal kolleeg abi vajab?

Loo talle turvaline ja usalduslik õhkkond, mis aitaks tal end avada. Depressioonis inimestel on väga raske kedagi usalda. Pea meeles, et sa võid olla ainus inimene, kellega ta oma muredest rääkida saab. Depressioonis inimese jaoks on väga oluline tunda, et keegi on tema jaoks olemas ja aktsepteerib teda sellisena, nagu ta hetkel on.