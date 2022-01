Tänasel eelistungil rahuldati Mailis Repsi kaitsja Paul Kerese taotlus kaitseakti koostamiseks aja pikendamiseks. Uus korraldav istung toimub 31. jaanuaril ja kui midagi ei muutu, hakkab kohtulik uurimine 7. veebruaril kell 13.

Mailis Repsi kaitsja Paul Keres selgitas eile Delfile, et ajapikendus on seotud täiendavate tõendite taotlemisega, mida on vandeadvokaadi sõnul mõnekümne gigabaidi jagu.