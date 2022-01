VIDEO | Kasahstani president teatas, et andis sõjaväelastele käsu bandiite hoiatuseta tulistada

„Nende „aktivistide” tõttu „piiratakse” internetti, mille tagajärjel kannatavad miljonite kodanike ja riigi ettevõtluse huvid. See tähendab tehakse tohutut kahju sisemajandusele ning sotsiaalsele ja poliitilisele stabiilsusele. Kaasaaitavat ja sisuliselt õhutavat rolli õiguskorra rikkumistes mängivad niinimetatud „vabad” massiteabevahendid ja piiritagused tegelased, kellele meie paljurahvuselise rahva huvid on kauged,” lausus Tokajev, märkides, et otsustas interneti riigis taas tööle panna.