„Rahuvalvajaid” hakkab Kasahstanis juhtima Vene õhudessantvägede ülem Serdjukov

Konašenkov märkis, et missiooni tegevusperiood Kasahstanis on piiratud, aga ta ei nimetanud konkreetseid kuupäevi, vahendab Interfax.

Kasahstani suunatakse õhudessantvägede 45. brigaadi, 98. diviisi ja 31. üksikbrigaadi üksused. Konašenkovi sõnul on need kõik läbinud eriettevalmistuse ja neil on lahingukogemus.