Saaremaal hukkus elumaja tulekahjus kaks inimest

7. jaanuaril kell 1.26 teatati häirekeskusele, et Saaremaal Üru külas on põlema süttinud eluhoone. Kaks elanikku oli põlemast majast väljunud iseseisvalt, kuid kaks elanikku olid veel majas sees. Päästemeeskondade kohale saabumise ajaks olid leegid väljas nii maja katusest, uksest kui ka kuumuse tõttu purunenud aknast. Hoone keskosa oli lausleekides ning katus ja laed varisemisohtlikuks muutunud.

Täpsemad asjaolud selgitab edasine menetlus, kuid esialgsel hinnangul süttis maja põlema hooletust suitsetamisest. Lisaks viitavad asjaolud, et majast puudus töökorras suitsuandur, mis oleks põlengust varakult märku andnud, lasknud inimestel majast väljuda ning oma elu päästa. Päästjad on käinud varasemalt põlenud kodus tuleohutust kontrollimas, viimati 2019. aastal. Samuti on hoones ka varasemalt tulekahju toimunud. Päästjad juhivad tungivalt tähelepanu, et suitsuandur peab olema igas eluhoones ning suitsetada tuleb kindlasti hoonest väljas. Pärast suitsetamist tuleb sigaret hoolikalt tuhatoosi või näiteks veega purki kustutada. Põleva sigaretiga mugavalt voodisse või tugitooli heitmine on eluohtlik. Madratsi või pehmemööbli vahele pudenenud hõõguv suitsuots põhjustab tulekahju märkamatult ja vahel alles tundide möödudes.