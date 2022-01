Eesti seisukoht erakorralisel NATO välisministrite kohtumisel: vastus Venemaa nõudmistele olgu "ei"

"Oleme veenudnud, et NATO ei peaks tahtma alustada läbirääkimisi Euroopa julgeolekualuste üle. Need kokkulepped on sõlmitud juba mitmete aastakümnete eest," lausus minister. "Eesti vaatest on tähtis, et NATO täpsustab oma sõnumid ja nõuab Venemaalt deeskalatsiooni," lisas ta. Liimetsa sõnul on oluline, et NATO jätkataks Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamist.