Viis asja, mida te populaarsest sarjast „Murdochi müsteeriumid“ ilmselt ei teadnud

1. Maureen Jenningsi romaanidel põhinev sari esilinastus 20. jaanuaril 2008 Kanada kanalil Citytv. Sellele eelnesid kolm telefilmi, kus võis näha Murdochi rollis Peter Outerbridge’i. Sarjast on praeguseks väljas 15 hooaega ja 229 osa ning see on jõudnud enam kui 100 riiki.

2. Peaosa ehk Murdochit mängiva Yanick Bissoni sõnul seisneb sarja populaarsuse saladus selles, et see koosneb paljudest aspektidest: see sisaldab romantikat, intriige, müsteeriume, teadust ja aeg-ajalt leiavad tee ekraanile ka ajaloolised tegelased. See kõik toimib aga ainult põhjusel, et nad ei võta end liiga tõsiselt. Kuigi vahel puudutatakse ka tõsisemaid teemasid, kantakse alati hoolt selle eest, et pinged laheneksid kergemate hetkedega.

3. Bissonile ei meeldi eriti oma garderoobi muuta. Igal hooajal leiab ta millegi, mis talle väga meeldib — isegi kui selleks on lihtsalt püksid —, ning kannab seda ikka ja jälle. Jah, talle meeldib ka kodus oma vormiriietuses olla, mis ajab tema pere hulluks, nii et nad püüavad pidevalt tema garderoobi uuendada, kuid see ei taha õnnestuda.

4. Hélène Joy, kes mängib dr Julia Ogdenit, kulutab suurema osa oma ajast „Murdochi“ peale, astudes üles kõigis rohkem kui 200 osas, mistõttu tal ei ole teiste rollide jaoks eriti aega, kuid teda ei huvita ainult näitlemine. Joy on registreeritud kinnisvaramaakler ja mitte ainult paberil. Tal on praegu käsil mitme kinnisvaraobjekti müük, mille pealt ta teenib võrdlemisi hästi.

5. Bissonile ei meeldi eriti kino ja ta vaatab vähe telesaateid, kuid ta armastab suusatada ja jalgrattaga sõita ning on tõeline meistrimees — ta parandab kodus kõike ja on renoveerinud ka oma pere maju.