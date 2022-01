Uus lahendus toidu annetamises võimaldab abivajajateni toimetada rohkem värskeid toiduaineid

Toidupanga asutaja Piet Boerefijn toob aga välja ka teise, määravalt olulise detaili: “Täna müüvad kauplused “kõlblik kuni” tüüpi toitu tööpäeva lõpuni. Müümata jäänud toidukaup annetatakse toidupankadele õhtul kell 19.00-20.00. Toidupank võib seda edasi jagada inimestele ja organisatsioonidele südaööni, kuid nii lühikese ajaga on see olnud üsna keeruline. Kui aga “kõlblik kuni” viimasel päeval toit sügavkülmutatakse, pikendab see toidu kasutamist kaks kuud. Nii saame tõeliselt toitu päästa ja aega juurde, et seda inimestele jagada.”