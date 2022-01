Marko Mihkelson näeb Kasahstanis lahti hargnevat geopoliitilisi mänge: Venemaa kiire sekkumine meenutab Praha kevadet

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson märkis Delfile, et Kesk-Aasias hargneva taustal on kerkinud rahvusvahelises üldsuses esile arusaam, mille kohaselt Kasahstanis toimuv ei pruugi sugugi mitte olla asjade loomulik areng. Kahtlustatakse, et vägivaldseks pööranud protestide puhul võib olla käsi mängus provokaatoritel. Lisaks spekuleeitakse, justkui võiks Venemaa käesolevat olukorda geopoliitilisi jõujooni väänates enese kasuks pöörata.

"Eesti suursaadik Kasahstanis, Toomas Tirs, rõhutas punkti, mis mujaltki meieni jõudnud: on väga suur küsimus, miks rahutused nii kiiresti nii vägivaldseks muutusid," sõnas Mihkelson. "Kas seal võis rolli mängida teadlik ja tahtlik provokatsioon? CSTO [Collective Security Treaty Organisation ehk Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon - toim.] otsuse puhul saata Kasahstani väed - millest absoluutse enamiku moodustavad Vene dessantväelased - on väga lihtne tõmmata paralleeli selle kooslusega, mis käis Krimmi annekteerimas. Ma ei taha öelda, et praegu on käimas Kasahstani okupeerimine, kuid on õigustatud küsida, ega nende rahutuste najal provokatsioone ära kasutades ei pruugi Venemaa laiendada oma poliitilist ja sõjalist kontrolli Kasahstani üle."

Ta tõdes, et sündmused on arenemisjärgus, kuid need sobituvat just nimelt üldisesse olukorda, mille Venemaa on loonud - seda nii sõjaga Euroopat kui naabreid ähvardades, rahvusvahelisel tasandil ultimaatumite keeles rääkides kui ka üldist status quo-t lõhkudes.

Mida kujutab enesest Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon? Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon on sõjalis-poliitiline liit, mille lõid Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvad riigid aastal 1992.

2009. aasta veebruaris asutati organisatsioonis kollektiivsed kiirreageerimisjõud, mida võib kasutada sõjalise agressiooni tõrjumiseks, rahvusvahelise terrorismi- ja ekstremismi, rahvusvahelise kuritegevuse, narkokaubanduse vastastes erioperatsioonides ning erakorraliste olukordade tagajärgede likvideerimiseks. Kiirreageerimisjõudude mehitamiseks on väeüksusi lubanud kõik praegused liikmesriigid.



Liikmed: Armeenia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Valgevene, Venemaa

Mihkelson sõnas, et tema silmis on oluline silmas pidada kahte momenti.

Esiteks: sotsiaalmajanduslikel põhjustel alanud meeleavaldus levis paari-kolme päevaga meeletult kiiresti üle ühe ilmatuma suure riigi - protesti alguspunkt paikneb 3000 kilomeetrit Almatõst, Kasahstani suurimast linnast, kust meeleavaldus edasi kasvas.