Politsei algatas Elvis Braueri vastu kriminaalmenetluse. Brauer: see on riiklik kius

"Täna saime paarimehe Markoga politseist kõned, et meie vastu on algatatud kriminaalmenetlus," lausus Brauer sotsiaalmeedias. Ta lisas, et politsei sõnul käsitletavat neid kahtlusalustena. Mehe enda sõnul olla terviseameti poolt MEM Cafed turvama palgatud turvamees lükanud Braueri paarilise last, kes olevat tulnud kohvikusse sööma ja võtmeid ära tooma.

"Turvamees lükkas last ja nõudis temalt õpilaspiletit või sünnitõendit (et tõestada, et ta on kohvikus viibiva inimese laps – toim) või mida iganes," ütles mees. "Isa blokeeris turvameest hetkeks, et oma laps sisse lasta. Tekkis väike rüselus," lausus kohvikupidaja.