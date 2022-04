Itaalias muutub vaktsineerimine kohustuslikuks üle 50-aastastele

„Me tahame nakatumiskurvi tõusu aeglustada ja survestada itaallasi, kes ei ole veel end vaktsineerida lasknud, seda tegema. Me asume tegevusse eriti vanusegruppidega, mis on kõige rohkem hospitaliseerimisohus, et vähendada survet haiglatele ja päästa elusid,” ütles Itaalia peaminister Mario Draghi eile, vahendab CNN.

Draghi väitis, et uus meede, mis hakkas kehtima kohe ja on jõus 15. juunini, on vajalik, et säilitada haiglate korralik funktsioneerimine ning samal ajal hoida koolid ja ettevõtted avatuna.