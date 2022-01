VIDEO | Kaja Kallas: oleme leppinud uue teadusnõukojaga kokku, et peame rääkima ühel keelel

Uues teadusnõukojas on peale arstide, immunoloogi ja viroloogi ka kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm. Kommunikatsioonivaldkonna teadlase kaasamine oli Kallase sõnul Maimetsa idee. Varem on näiteks riigikontrolör Janar Holm kritiseerinud, et koroonateemaline kommunikatsioon on olnud segane.

Kallas põhjendas aga Vihalemma olulisust teadusnõukojas sellega, et tal on teadmised erinevate organisatsioonide ja inimgruppide käitumise suunamisel. „Kuidas inimesed käituvad ühel või teisel puhul, on alati olnud valitsuse jaoks oluline küsimus,“ sõnas Kallas. Niisiis ei kinnitanud ta, et teadusnõukoja kommunikatsiooniekspert on kaasatud oma sõnumite selgemaks edastamiseks.

Kuidas aga käib edaspidi teadusnõukoja suhtlus avalikkusega, on selles vallas tehtud kokkuleppeid?

„Jah, me oleme kokkuleppeid teinud selles osas, et tähtis on, et me räägiks ühel häälel,“ sõnas Kallas. Ta kordas sedagi, mida korrutati Irja Lutsari juhitud meeskonna ajal, et teadusnõukoda annab valitsusele nõu, aga valitsus otsustab.

Kas teadusnõukoja liikmetel on lubatud enne valitsuse otsust oma seisukohti kommenteerida?

„Teadusnõukoda arutab oma otsuseid või ettepanekuid, aga meie soov on see, et nad valitsuse ette tuleks ühe ettepanekuga, millest lähtutakse, mis on juba kompromiss. Meie kindlasti ei soovi teada otseselt, mida keegi teadusnõukojas arvas, vaid seda, et nõuanne, millega nad tulevad valitsusse, on ühtne ja selge ja sellest saab siis valitsus lähtuda,“ vastas seepeale Kallas.

Miks ei ole uues nõukojas aga majanduseksperti? Kallas leidis, et majanduse reageerimist erinevate piirangute suhtes oskab valitsus ise hinnata.

Kallas märkis ka, et teadlased, kellega Maimets suhtles ja kes ei ole uue teadusnõukoja liikmed, olid valmis ikkagi nõukoda aitama.

Uue teadusnõukoja juht on Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Tema meeskonda kuuluvad veel dr Mait Altmets (PERH), dr Jaanus Harro (TÜ), dr Ruth Kalda (TÜ), professor Pärt Peterson (TÜ), kaasprofessor Margus Varjak (TÜ) ja professor Triin Vihalemm (TÜ).