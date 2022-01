VILJA KÜSIB | Toivo Maimets: laupäeva õhtul saunalaval ma telefoni ei võta

On kõvasti lootust, et oleme kevadeks massiliselt immuunsed, arvab uue teadusnõukoja juht Toivo Maimets. Avalikkusega lubab ta edaspidi suhelda siis, kui on tarvis mingeid sõnumeid edastada. Irja Lutsari kombel alati telefonile vastata ta ei kavatse.