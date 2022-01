Saskia Alusalu: REVIV meditsiinikliiniku külastamise järel oli rohkem energiat

Aasta algus on suurepärane aeg, mil anda väsinud kehale turgutust ja võimalus taaskäivitada pikkadest pühadest ning kiirest elutempost väsinud organism. Kaasaegset ja teaduspõhist lähenemist selleks pakub REVIV meditsiinikliinik, mis toob Eestimaa inimesteni maailmatasemel kompetentsi, lähenedes tervisele ja tasakaalule personaalselt ning haigusi ennetavalt.

Tagajärgedega tegelemise asemel ennetus

„Täna toimib enamasti sümptomitepõhine meditsiin ja krooniliste haiguste ravi – suuresti tegelemine tagajärgedega,“ selgitab Siret Liivamägi, REVIV kliiniku tooja Eestisse. „Maailmas on viimasel kümnendil preventatiivne meditsiin suure hüppe teinud ja inimesed pööravad aina enam tähelepanu elustiilile, mille eesmärgiks on ennetada haigusi. Ent meie piirkonnas on selles valdkonnas veel palju arenguruumi,“ selgitab Liivamägi.

Innovaatiline heaolumeditsiin on suunatud inimestele, kes on kiirest elutempost tulenevalt võtnud krediiti tervise arvelt. „Selline käitumine annab tunda nii immuunsüsteemi languses, väsimuses, kergemas vastuvõtlikkuses erinevatele viirushaigustele kui ka pikemas taastumises. REVIVi IV- ja IM-teraapiad aitavad organismil jõuvarusid ja tasakaalu taastada. Tulemuseks on hea enesetunne, kõrgem energiatase, hea uni, seedimine, immuunsuse tugevnemine ja üleüldine tervisliku seisundi paranemine,“ ütleb Liivamägi.

IV-teraapiad on arstide välja töötatud ja teaduspõhised, et pakkuda organismile vajalikke vitamiine, toitaineid, vedelikke, elektrolüüte ja antioksüdante – kõike seda, mida on vaja haiguste ennetamiseks. Seitsme erineva personaliseeritud infusiooniteraapia seast on võimalik valida personaalne terviklik lähenemine tervisele.

„Võimalik on IV- ja IM-teraapiad personaliseerida, viies läbi põhjalikud vereanalüüsid, mille käigus selgitatakse välja inimese oksüdatiivse stressi tase, võimalik vitamiinide puudujääk ja üldine tervislik olukord,“ kirjeldab Siret Liivamägi Eestisse jõudnud teaduspõhise heaolumeditsiini olemust.

Organismi õigeaegne taastamine