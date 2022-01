Koroonaviiruse leviku riskitase tõusis taas väga kõrgeks

Põlva haigla koroonaosakond Foto: Argo Ingver

Seoses koroonaviiruse deltatüvest kolm korda nakkavama omikrontüve levikuga on 7 päeva keskmine nakatumisnäitaja Eestis tõusnud üle 1000, mis tähendab, et koroonaviiruse levik on kõige kõrgemal ehk punasel tasemel.