GRAAFIK | Vaktsineerimata inimesi sureb koroonaga pea kolm korda rohkem kui vaktsineerituid

Nakatunud vaktsineeritu pääseb palju tõenäolisemalt

Eesti Päevaleht uuris, kuidas selgitada trendi, et haiglaravil olijate seas on praegu vaktsineerituid umbes 20 protsenti, kuid nakatunuid on viimastel päevadel vaktsineeritute hulgas rohkem kui vaktsineerimata inimeste seas.



Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma: "Näiteks kui meil on kausis kümme õuna, millest kolm on punased ja seitse rohelised, ning õunauss on purenud võrdselt kahte punast ja kahte rohelist õuna, siis ilmselgelt on punased õunad ussile maitsvamad kui rohelised, sest punaseid õunu on söödud kaks tükki kolmest (66%), samal ajal kui rohelisi õunu prooviti ainult kahte seitsmest (28%). Selline matemaatiline loogika kehtib ka vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste nakatumise puhul, mistõttu ei ole õige võrrelda nakatumise absoluutarve, vaid nende suhtarve kogupopulatsiooni."