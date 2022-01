Venemaa saadab väed protestidega kimpus Kasahstani "stabiilsust" tagama

Üleriigiliste rahutuste eskaleerumise tõttu palus president Kasõm-Žomart Tokajev öötundidel abi Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioonilt (KJLO), märkides, et välismaal koolitatud "terroristlikud jõugud" on üle võtmas strateegilisi rajatisi üle kogu riigi, vahendab BBC.

Välispoliitilise mõttekoja Chatham House Kesk-Aasia ekspert Kate Mallinson märkis, et protestide taga on “väga sügavalt juurdunud ja pulbitsev viha ja pahameel selle üle, et kasahhi valitsus ei ole suutnud oma riiki moderniseerida ega vastu võtta reforme, mis mõjutaksid inimesi kõigil tasanditel”.