Keskkriminaalpolitsei pidas kinni eksministri Ain Seppiku ja tema kaks poega, triot kahtlustatakse altkäemaksu andmises

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Lauri sõnul viitavad kriminaalmenetluses seni kogutud andmed, et kahtlustatavad soovisid altkäemaksu kaudu saavutada pankrotimenetluses neile soodsa lõpplahendi ning välistada hagide esitamine nende endi vastu. „Ei saa aktsepteerida olukorda, kus keegi pääseb vastutusest, sest on omale eelispositsiooni ostnud. Politsei uurib altkäemaksuga seotud vihjeid ja kuritegusid tõsiselt, et anda selge signaal, et ebaausatel võtetel ei ole Eestis kohta ning kutsume üles altkäemaksu pakkumisest või küsimisest teavitama,“ ütles Laur.