Vadim Belobrovtsev Foto: Karli Saul

Tegemist on keskerakondlase 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistest jäänud võlaga, mis saab tema sõnul õige pea tasutud. Varem on mees öelnud ERJK-le, et ta on sõlminud seoses võlaga maksegraafiku kuni 2024. aastani.