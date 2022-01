Kasahstani president tõukas Nazarbajevi julgeolekunõukogu esimehe kohalt ja lubas olla maksimaalselt karm

Tokajev lubas, et jääb igal juhul pealinna.

„Mis ka ei oleks, mina jään pealinna. See on minu konstitutsiooniline kohus – olla koos rahvaga. Koos saame me sellest Kasahstani ajaloo mustast perioodist üle, tuleme sellest välja tugevamatena,” ütles Tokajev.