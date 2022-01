Ameerika Ühendriikide Kapitooliumi rahutustest möödub täpselt aasta. Selle aja jooksul on süüdistus esitatud üle 700 vandaalitsejale, kuid tagaotsitavaid on veel sadu. Lisaks on Kongressi uurimiskomisjon jõudnud tupikusse, sest Donald Trumpi lähikondlased töötavad uurimisele vastu.