Eesti suursaadik Nur-Sultanis: pealinnas on turvaline, häiritud võib olla vaid subjektiivne ohutunnetus

"Rahutused on toimunud Mangõstau ja Almatõ oblastites ja Almatõ linnas. Viimastel tundidel on tulnud info ka rahutustest Atõraus, Aktobes. Sündmused on seni toimunud pealinnast Nur-Sultanist kaugel," kirjeldas Tirs kohapealset olukorda. "Meie saatkonna kolleegidest ei ole otseselt Almatõs inimestega kontaktis oldud."

Lisaks liikumiskeelule rakendas Kasahstani valitsus üleriiklikult ka mobiil- ja internetiside katkestamist. Mõneti on see mõjutanud ka Eesti saatkonna tööd - üldised meilid, Whatsapp'i sõnumid ega sotsiaalmeediavood ei uuene -, kuid side kodumaaga on sealsetel ametnikel siiski olemas ning Välisministeeriumi hinnangul see saatkonna tööd liiga palju ei sega.