Eesti toetab 2022. aastal rahvusvahelisi organisatsioone ligi miljoni euroga

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et arengukoostöö ja humanitaarabi on juba üle kahekümne aasta olnud oluline osa Eesti välis- ja julgeolekupoliitikast. „Meie jaoks on tähtis mitmepoolne koostöö ja ühistel reeglitel põhineva maailmakorra püsimine, milles on oluline roll rahvusvahelistel organisatsioonidel, mis töötavad iga päev demokraatia, inimõiguste ja universaalsete väärtuste hoidmise nimel. Liikmesus rahvusvahelistes organisatsioonides kätkeb endas lisaks võimalustele ka kohustusi partnerite ja rahvusvahelise kogukonna ees, mistõttu aitame oma toetustega kaasa maailma stabiilsuse ja heaolu kasvule,“ sõnas Liimets.