ERISAADE | Helen Sildna: kiirtestimise võiks tagasi tuua ja iga kultuurikorraldaja ise otsustada, kas sulgeda kell 23 või teha teste

„Eks me siin kultuurisektoris oleme hea trenni saanud viimase kahe aastaga,“ tõdeb Sildna. Ta peab Eestit heaks näiteks teiste maade kõrval, sest meie riik on suutnud kõige kiuste hoida kultuurisündmusi paljuski avatuna.

Sildna ütleb, et kultuurivaldkonna korraldajad on harjunud vaatama korraga nii pikka kui ka lühikest plaani ning olema valmis kiiresti muudatusi tegema. „See nõuab meie valdkonna meeskondadelt tohutut pingutust.“

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

Ta rääkis ka Piletilevi avaldatud statistikast, millest nähtub, et kui 2019. aastal müüdi Eestis kultuurisündmustele 2,1 miljonit piletit, siis 2021. aastal kõigest 885 000, mis on 58 protsenti vähem kui enne pandeemiat. Sestap ei tõtta Sildna ütlema, et kõik oleks hästi.

Küll aga sõnab ta, et on väga uhke kultuurivaldkonnas tegutsejate üle. „Müts maha! Näen, et selles valdkonnas töötavad nii südamega pühendunud inimesed. Sellisel hetkel hoida oma meeskondi koos ja motiveerida ikka uuesti küll tegelema pahurate klientidega, küll hoidma kulusid kokku ja pakkuma ikka kvaliteetset programmi ja inimestele kultuuri näol vaimse tervise tuge. See lihtne ei ole.“

Sildna vaatab uuele aastale otsa pigem lootusrikkalt, kuid nendib, et omikrontüvega kaasnesid kohe piirangud rahvusvahelisele reisimisele ja seega ka rahvusvahelistele sündmustele. „Oli uskumatu vaadata, et on usk, et kui jätame lennud ära ja sulgeme riigid, siis me arvame, et see viirustüvi ei pääse järgmistesse riikidesse liikuma,“ avaldab ta imestust eri riikide reaktsioonide üle.