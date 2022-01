Riigiprokuratuur süüdistab endist haridusministrit ja tänast riigikogu liiget omastamises ja kelmuses. Mullu novembris kohtusse saadetud süüdistust hakatakse nüüd tasapisi arutama.

Kui homsel eelistungil pidid asjaosalised paika panema kohtumenetluse ajakava, siis see lükkub praeguse seisuga pisut edasi, sest kaitsjad esitasid taotluse kaitseakti esitamise tähtaja pikendamiseks ja seega ka eelistungi edasilükkamiseks. Sellest tulenevalt pannakse ilmselt paika vaid uus eelistungi aeg.

Mailis Repsi kaitsja Paul Keres selgitas Delfile, et ajapikendus on seotud täiendavate tõendite taotlemisega, mida on vandeadvokaadi sõnul mõnekümne gigabaidi jagu.