Almatõ komandandi sõnul on linn ekstremistide ja radikaalide rünnaku all

„Kahjuks aktiviseerusid ööl vastu 5. jaanuari ekstremistlikud grupeeringud. Nende õigusvastase tegevuse tagajärjel süüdati üle 120 transpordivahendi, sealhulgas 33 politseiautot, kiirabibrigaad, tuletõrjeautosid. Kannatada sai ettevõtlus: lõhuti 120 poodi ja kaubandusobjekti, 180 toitlustusasutust, umbes sada väikest ja keskmise suurusega ettevõtet. Läbi peksti üle 500 tsiviilisiku, kelle hulgas oli 130 naist ja vanurit,” ütles Taimerdenov, kelle sõnul on linn täna uue ekstremistide ja radikaalide rünnaku all.

„Linlaste elu ja ohutuse kaitseks võetakse tarvitusele vajalikud meetmed. Me kutsume neid, kes on läinud tänavatele, laiali minema. Meie peamine eesmärk on mitte lubada vägivalla ja radikaalsuse eskalatsiooni edasist kasvu,” ütles Taimerdenov.