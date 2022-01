OTSEBLOGI | Kasahstani politsei teatel on tapetud kümneid meeleavaldajaid, Vene sõdurid saabusid Almatõsse

KJLO eesistuja, Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kinnitas oma avalduses, et allianss saadab „piiratud ajaperioodiks” Kasahstani rahuvalvejõud. Praeguseks on esimesed Vene dessantväelased juba Almatõs.

Vedelgaasi hinnatõusu tõttu alanud meeleavaldused kasvasid Kasahstanis üle poliitilisteks rahutusteks, mis Tokajevi sõnul on välismaal väljaõpetatud terroristlike jõukude kätetöö. President kehtestas üleriikliku eriolukorra, mis sisaldab öist liikumiskeeldu ja massikogunemiste keeldu ning on lubanud karmi tegutsemist. Almatõ politseijuht teatas neljapäeval, et "likvideeritud" on kümneid rahutustes osalenuid. Politsei sõnul on praeguseks hukkunud 12 korrakaitsjat.