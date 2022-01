OTSEBLOGI | Kasahstani oodatakse umbes 2500 „rahuvalvajat”, vahistatud on üle 3800 inimese, presidendi sõnul on kord suuresti taastatud

President Tokajev ütles täna hommikul terrorismivastase staabi istungil, et konstitutsiooniline kord on põhiosas kõigis regioonides taastatud, aga „terroristid kasutavad endiselt relvi ja tekitavad kahju kodanike varale”. Hiljem teatas Tokajev telepöördumises rahva poole, et andis sõjaväelastele käsu bandiite hoiatamata tulistada.