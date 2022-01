Macron lubas hakata vaktsineerimata inimestele närvidele käima

„Vaktsineerimata inimesed, ma tahan tõesti neile närvidele käia. Ja nii me kavatseme seda jätkata kuni lõpuni. Selline on strateegia,” ütles Macron eile avaldatud intervjuus ajalehele Le Parisien, vahendab Reuters.

Eelmisel aastal kehtestas Prantsusmaa tervisepassi, mis takistab ilma negatiivse testitulemuse või vaktsineerimistõendita restoranidesse, kohvitkutesse ja mujale sisenemist. Valitsus tahab muuta selle vaktsiinipassiks, mis tähendab, et tervisepassi saavad ainult vaktsineeritud.

„Ma ei saada (vaktsineerimata inimesi) vangi, ma ei vaktsineeri jõuga. Seega peame me neile ütlema, et alates 15. jaanuarist ei saa te enam restorani minna, te ei saa süüa, ei saa kohvi juua, teatrisse minna, kinno...” ütles Macron.

Macron kasutas närvidele käimise kohta prantsuse keele slängisõna emmerder, mis on tuletatud sõnast merde („sitt”). Sisuliselt võiks selle seega tõlkida näiteks väljendiga „sitta keema ajama”. Larousse’i sõnaraamatu järgi on tegemist „väga mitteametliku” sõnakasutusega ja see kutsus esile rivaalide kriitika sotsiaalmeedias.