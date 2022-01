VIDEO | Kasahstanis on ärev: valitsus astus tagasi, Almatõs toimusid rahutused ja kehtestati eriolukord

Meeleavaldajate grupid jätkasid hiljem proteste lähedal asuvatel tänavatel ja linna teistel väljakutel. Sotsiaalmeedias avaldatud videotest on näha, et lõhuti ja süüdati mitu politseiautot.

Varahommikul teatati, et rahutused puhkesid uuesti, Vabariigi väljak on blokeeritud soomukitega ja linna erinevatest osadest on kuulda šokigranaatide plahvatusi. Linnas ei tööta ühistransport ja peatused olid hommikul täis inimesi, kes püüdsid tööle sõita.