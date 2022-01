Transpordiamet hoiatab: teedel on suur libeduse oht!

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteed Eesti lääne- ja põhjaosas lumised või sõidujälgede vahel lumesegused, Lõuna-, Kagu- ning osaliselt Kesk-Eestis on teekatted soolamärjad või kergelt lumesegused. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab lund ning teedel on lõiguti jäidet. Viljandi- ja Jõgevamaal piirab nähtavust kohati udu. Temperatuur on sajualas miinuses, mujal 0-kraadi juures või kergelt plussis. Teedel on libedust!