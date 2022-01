Reformierakond kasvatas toetust: peaministripartei edestab Keskerakonda ja EKRE-t üsna mugava viie protsendipunktiga

Liidrikohal on Reformierakond, kelle toetus on võrreldes viimaste pühade-eelsete tulemustega kasvanud 1,7 protsendipunkti võrra. Võrreldes novembri lõpuga, kui Reformierakonna reiting jõudis lähiajaloo madalaimasse punkti, on peaministripartei toetus kasvanud 5,2 protsendipunkti võrra. EKRE ja Keskerakonna, kes on vastavalt teisel ja kolmandal kohal, toetus märkimisväärselt muutunud ei ole.